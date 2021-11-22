النيابة العامة: بلاغات كيدية من أزواج يتهمون بعضهم بختان بناتهم

قال المستشار هشام جعفر، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، ومسئول مكتب الطفل، إنه منذ إنشاء مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة، كان لدينا أزمة في التعامل مع قضايا الطفل، بداية من تقدير وجود جريمة من عدمه، وأبرزها بلاغات الختان للإناث التي ترد إلينا بسبب الخلاف بين الزوجين، وإبلاغ أحدهما عن الآخر.

وأضاف «جعفر»، في كلمته بالمائدة المستديرة التي نظمها اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع اليونيسيف عن حقوق الطفل، أن هناك حوادث عنف تجاه الأطفال بشكل مبالغ فيه من قبل الآباء، وهو أمر يحتاج إلى توعية من قِبل الإعلام.

وقائع تعدي الآباء علي الابناء

وروى «جعفر»، عدة وقائع من بينها ربط أحد الآباء لابنته وتعليقها إلى أن أصيبت بغرغرينة وتم بتر قدمها، والجهة التي أبلغت عن الحادث هي المستشفى وليست الأسرة.

وأكد أن النيابة العامة تهتم بالطفل المجني عليه والمتهم والشاهد، لأنه الطرف الأضعف في منظومة العدالة، مضيفًا: «نعمل على الوصول للطفل أينما كان، سواء في دور الرعاية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي»، وأضاف أننا نقدر دور الإعلام القوي في تشكيل شخصية الطفل، ونعول عليه لدعمنا في الحفاظ على حقوق الطفل.

جلسة حوارية بحضور «اليونيسيف»

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسة حوارية، اليوم، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، تم خلالها تنظيم مائدة مستديرة مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوي الصلة حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام، وتستهدف التنسيق بين القيادات الإعلامية والأجهزة الرقابية ذات الاختصاص لتفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بتناول قضايا الطفل والأسرة، والاستعانة بالدليل التوجيهي لحماية حقوق الطفل في الإعلام، ليكون الإطار العام الموجه للسياسات الإعلامية والرقابية في إطار تشاركي تتكامل فيه كافة الأدوار والاختصاصات نحو تطوير منظومة إعلامية ومناخ داعم للأسر المصرية يستهدف تمكين الأطفال والنشء.