طارق عبدالعزيز نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، وصول خطاب من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد باختيار النائب طارق عبد العزيز عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشيوخ

وأكّد عبدالرازق، أنَّ الخطاب جاء فيه: «إلحاقا إلى الكتاب الوارد لكم باختيار النائب عبدالعزيز النحاس رئيساً للهيئة البرلماني للشيوخ، فقد نعلن اختيار النائب طارق عبدالعزير نائباً لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ».

الشيوخ يواصل مناقشة قانون حقوق المسنين

وكان مجلس الشيوخ، قد واصل خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن، وذلك بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ في جلسة، أمس الأول، واشتمل على 4 مواد إصدار، وقانون مرافق له يتضمن 66 مادة، مقسمة على 12 باباً.