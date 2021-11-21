«سياحة الشيوخ» ترفض اقتراحا بمنح تراخيص للمرشدين في الشركات والمطاعم

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة الآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، اليوم عدداً من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب من بينها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين او الذين يمتلكون حصص في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.

شكاوى ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي

ورحب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، في بداية الاجتماع، بممثلي وزارة السياحة وأشاد بالدور الذي تقوم به الوزارة في العديد من القطاعات.

ومن جانبها، استعرضت النائبة هيام فاروق الاقتراح برغبة الذي تقدمت به، وقالت في كلمتها بالاجتماع، إنها تلقت شكاوى عديدة من وشركاء ومساهمين واصحاب حصص بشركات سياحية او مشاركين ومساهمين في بواخر وعائمات او منشات سياحية بسب عدم منحهم ترخيص مزاولة مهنة الارشاد السياحي.

و اضافت أن القانون لم يمنع المرشدين السياحين المشاركين و بناء على قانون المرشدين السياحين لا يجوز مزاولة مهنة اخرى مع الارشاد السياحي ولكن القانون لم يحظر الامتلاك للمرشدين السياحين

واشارت النائبة الى ان بعض المرشدين يساهمون في ملكية بعض المنشأت وشركات السياحة ولكنهم لا يعملون بها وليسو مديرين ولا اعضاء بمجلس الادارة بل يمتلكون وبالتالي ذلك لا يسبب اي تعارض ولا يخالف القانون ولا يجمع بين وظيفتين ولكنه يمتلك مثل اي ملكية

وردت غادة شلبي، مساعد وزير السياحة والاثار على الاقترح مؤكدة ان ان قانون المرشدين السياحين هو المنظم لمهنة الارشاد ومنح التراخيص وهناك لجنة لتسير اعمال النقابة وطالبنا بسرعة اجراء الانتخابات للنقابة.

وقالت غادة شلبي انه نظرا لظروف كورونا تم مد العمل بالتراخيص السابقة للمرشدين ومد التراخيص لعدم تجديدها نتيجة ظروف كورونا وتعذر حضورهم.

واضافت مساعد وزير السياحة والاثار، أن المرشد يحصل على الترخيص وفق شروط القانون وتجري اختبارات تحت اشراف اساتذة متخصصين وخلال مراجعة قواعد البيانات خلال صرف المنحة التي تم صرفها للمرشدين بسبب الازمة الأخيرة للسياحة بعد تفشي فيروس كورونا وجدنا مرشدين مسجلين في النقابة وغير مسجلين في وزارة السياحة عددهم 1100 مرشد مسجلين كمرشدين ويعملون ولديهم تأمين في وظائف اخرى منها مدرسين او عاملين بوزارات اخرى بما يتنافى مع قانون المرشدين.

واكدت ان الامر درسه مستشارين حتى لا يتم الاجحاف باي مرشد وضمان صحة العضوية مشيرة ان هناك 63 شخص شركاء او يعملون في شركات من بين 11 الف مرشد سياحي مسجل والمرشدين الشركاء يحصلون على ارباح ويكون لهم امتيازات اكثر من زملائههم بما يؤثر على المنافسة بينهم وهو ما يعني انه انه لا يحق له ان يكون شريك او مدير مسؤول يحصل على ارباح ويحصل على ترخيص مرشد.

ومن جانبها قالت ايمان قنديل ممثل وزارة السياحة انه خلال توزيع المنحة لدعم المرشدين تم اكتشاف ثغرات في عمل المرشدين ووجدنا ان عدد منهم يعمل في وزارة السياحة او وزارات اخرى وفي جهات حكومية ومؤمن عليهم بوظائف اخرى ولم يحصلوا حتى على اجازة بدون مرتب ، ووفق قانون المرشدين يحظر على المرشد العمل بوظيفة اخرى او ممارسة التجارة والشراكة التي تحقق ربح هو عمل تجاري وبالتالي لا يحق له الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الارشاد السياحيواوضحت ان الشركاء في منشأت وشركات سياحية والموظفين بوظائف اخرى من المرشدين يبلغ عددهم حوالي 2000 من اصل حوالي 11الف مرشد مرخص لهم ومسجلين.

وعلق النائب محمد البنا عضو مجلس الشيوخ، أن المرشد السياحي هو سفير مصر ولابد ألا يكون له أي انتماء لاي شركة سياحة، وأضاف: المرشد الذي يشارك في شركات او منشأت سياحة يسيئون لمهنة الإرشاد السياحي، لانه يسوق لشركته او منشأته وهو ما يثير غضب الشركات الاخرى لذا لابد ان يكون المرشد غير منتمي لاي شركة ولا يجب ان يعمل الترشد بالتجارة ايضا.

توصيات بمنع رخصة مزاولة الإرشاد السياحي

وقالت غادة شلبي مساعد وزير السياحة ان هناك توصية من مستشارين قانونين انه لا يجب منح من لديه نشاط سياحي ترخيص مزاولة الارشاد السياحي ولا منح الترخيص لمن يساهم او يكون له حصة او لديه شركة سياحة وهذا يعود ايضا لاسباب فنية.

وشددت على ان الوزارة تدعم المرشدين بحياد تجاه كافة الاطراف، وتعمل على تطبيق صحيح القانون وتمثل الدولة وتقف على حياد من الجميع.