مميزات عديدة لـ«بطاقة المسن» في قانون المسنين.. تعرف عليها

يعد مشروع قانون المسنين الجديد الذي يجري مناقشته في المجلس الشيوخ، وتمت الموافقة المبدئية عليه اليوم، من القوانين المهمة التي تستهدف قطاعا كبيرا وهم المسنون، ويهتم القانون الجديد بحماية المسنين وتوفير الراحة الكاملة لهم، كما يوفر عددا من المزايا منها «بطاقة المسن»، والتي توفر الخدمات التي يحتاجها المسن، ويوضح «الوطن» في هذه السطور مميزات «بطاقة المسن».

مزايا «بطاقة المسن»

اهتم مشروع قانون المسنين الجديد، والذي يهدف إلى حماية المسنين في مصر، بتوفير عدد من المزايا منها «بطاقة المسن» التي توفر العديد من الخدمات للمسن، حيث نصت المادة 12 من قانون المسنين الجديد على أن للمسن الحق من خلال «بطاقة المسن» استخدام وسائل المواصلات.

ونصت المادة نفسها 12 من مشروع قانون المسنين الجديد أن للمسن الحق من خلال «بطاقة المسن» التي تصدرها الدولة للمسنين وتوفر لهم استخدام المسارح ودور السينما وحفلات الموسيقية بالمجان أو بأسعار مخفضة.

ووفَّر مشروع قانون المسنين الجديد من خلال «بطاقة المسن» التي تصدرها الدولة لهم، عددا من المميزات الأخرى، مثل الاشتراك في الأندية والحصول على رحلات داخلية وخارجية، وكل هذه المميزات بالمجان أو بأسعار مخفضة باستخدام «بطاقة المسن».

قانون المسنين الجديد

وكان مجلس النواب قد أعلن الموافقة على مواد الإصدار من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة، وكان ذلك بعد مناقشات استمرت أكثر من 3 ساعات متصلة، ويمثل القانون الجديد وفاء لكبار السن، وحماية المسنين من خلال فرض العقوبات التي تنص على حمايتهم وتغلظ حسب الاعتداء وحسب القرابة، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، ونص القانون على أن تسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها.