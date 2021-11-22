جنات تحيي حفلا غنائيا في مصر الجديدة يوم 17 ديسمبر المقبل

تستعد المطربة جنات لإحياء حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر 2021.

جنات تقدم «الطفلة البريئة» و«على فكرة» فى حفلها

وتقدم النجمة المغربية جنات مجموعة من أعمالها الخاصة التي تميزت بها طوال مشوارها الغنائي منها «حب امتلاك» و«الطفلة البريئة» واللي بيني وبينك» و«علي فكرة» و«خيط ضعيف» و«الطفلة البريئة» و «ضمني بعيونك» و«اسمع كلامي» و«أكثر من سنة» و«بحبك» و«مابقتش طيب» و«مني ليك» و«قدرت تحب» و«وعلشان خاطره» و«جيالك»، إلى جانب بعض أغنياتها المعروفة والتي حققت نجاحا جماهيريا مع الجمهور.

يذكر أن الحفل سيحضره مجموعة كبيرة من النجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي وسط أجواء احتفالية جميلة.

حفل جنات يقام فى نادي رياضي

وكانت الفنانة جنات قد حلت ضيفة على راديو «إينرجي 92.1»، من خلال برنامج «لأول مرة» منذ أسابيع والذي تعده وتقدمه إيناس سلامة الشواف، وقالت الفنانة جنات إنها لا تضع الكثير من الخطط البعيدة، فهي تميل للخطط القصيرة.

وأضافت جنات، أنها كانت تبتعد عن الساحة وتعود سريعا، ولكن الأمر اختلف الآن بعد زواجها، قائلة: «كنت ابتعد وأعود بشكل سريع ولكن بعد الزواج والإنجاب الأمر تغير كثيرا»، وعن زواجها، قالت جنات: «قبل الزواج كانت هناك فترة اعتقدت إنني لن أحب ولن أتزوج ولكن الأمر تغير منذ 5 سنوات حينما قابلت زوجي».

ولدت الفنانة جنات في 6 يناير عام 1986، ونجحت منذ دخولها مجال الغناء في إثبات نفسها، وقد ولدت بالمغرب ولكنها الآن مقيمة في مصر، بدأت مشوارها عام 2006 وأصدرت أغنية بعنوان «افهمني حبيبي»، وحققت نجاحا كبيرا وقتها لتطرح بعدها بعام ألبوم «اللي بيني وبينك»، ومن أشهر ألبومات جنات الغنائية «اللي بيني وبينك وحب امتلاك وحب جامد وبنفس الكلام وأنا في انتظارك».