جنات تخطف الأنظار.. ومحمد حسن يتألق في محكى القلعة

تجمل مسرح المحكى بـ 4000 مشاهد، خلال الأمسية المقامة ضمن فعاليات الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث قضى الحشد الجماهيرى الليلة فى رحاب الموسيقى العربية، مع صوت النجمة المغربية جنات التي خطفت القلوب والأنظار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد مختار، بمجموعة من أعمالها الخاصة التى تفاعل معها الجميع، كان منها اللى «بينى وبينك، مسا الجمال، البادى أظلم، حب جامد، حبيبى على نياته، اوعى، رايقة، اسمع كلامى، خيط ضعيف، أنا دنيته»، إلى جانب أحدث أعمالها «أنا استعجلت»، بالإضافة إلى شدوها لرائعة «اسمعونى» للمطربة الجزائرية وردة، وأغنية «سهر الليالى» لـ فيروز.

محمد محسن يتألق في مهرجان قلعة صلاح الدين

قبلها تألق المطرب الشاب محمد حسن فى أداء باقة مختارة من مؤلفات زمن الفن الجميل، نالت إعجاب واستحسان الحضور، كان منها بانوراما العندليب، «أي دمعة حزن لا، أما براوه، ع الحلوة والمرة، بهية» ومن الأعمال المعاصرة «الليلة يا سمرا، لقيت الطبطبة» وغيرها.