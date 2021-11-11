جنات تنشر صورها من كواليس بروفات حفل مهرجان الموسيقى العربية

نشرت المطربة المغربية جنات، صورًا من كواليس بروفات حفلها المقرر إقامته غدًا، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية المقام، بدار الأوبرا المصرية.

وعلقت «جنات» على الصور التي نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «غدًا حفلتي في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، أتمنى تكون حفلة حلوة».

أغاني «جنات» خلال الحفل

ومن المقرر، أن تقدم جنات خلال الحفل، عددًا من أغانيها الرومانسية الشهيرة، إضافة على أغاني من ألبومها الأخير «أنا في انتظارك»، والذي ضم 11 أغنية باللهجة المصرية، تعاونت فيها مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار إلى جانب الشباب.

ومن الشعراء الذين تعاونت معهم المطربة المغربية جنات: «تامر حسين، عزيز الشافعي، عبدالحميد الحباك، جمال الخولي، شادي نور، كريم حكيم، سلامة علي، علي فتحي، وأحمد الحبشي».

وجاءت أغاني ألبومها من ألحان: «وليد سعد، مدين، رامي جمال، أحمد حسين، عماد تاج، خالد فتوح، وبلال سرور».

تكريم رموز الغناء بمهرجان الموسيقى العربية

ويشار إلى أن مهرجان الموسيقي العربية، كرّم خلال حفل الافتتاح 19 شخصية، ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي.

وجاءت أسماء الشخصيات التي كُرمت:

الشاعر مدحت العدل «مصر»، الشاعر صلاح محمد علي «مصر»، الموسيقار محمد مصطفى «مصر»، الموسيقار هشام نزية «مصر»، الموسيقار محمد ضياء «مصر»، المطرب عبادي الجوهر «السعودية»، المطرب مروان خوري «لبنان»، الموسيقار محمد الأمين «السودان»، عازف القانون فرات قدوري «العراق»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي «تونس»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران «مصر»، عازف الناي الدكتور محمود كمال «مصر»، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم «مصر»، فرقة سداسي شرارة «مصر»، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام، وهم: الدكتور جمال سلامة «مصر»، الفنان عبده داغر «مصر»، الدكتور فوزي فهمي «مصر».