311 مليون جنيه لتطوير الصوت والضوء ومنطقة الخدمات بالأهرامات

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، اليوم، الاقتراح المقدم من النائب محمود القط، أمين سر اللجنة، بشأن عدم تطوير وتحديث الصوتيات والمؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة المصرية، خطة لتطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018.

تطوير الصوت والضوء

واستعرض النائب محمود القط، الاقتراح، وقائلا إنه منذ إنشاء الصوت والضوء على سفح الأهرامات عام 1961، ولما له من تأثير سياحي كبير وتوثيق للتاريخ المصري القديم، لم يتم تطويره.

ورد محمد عبد العزيز رئيس شركة الصوت والضوء، على الاقتراح، بأن العروض الحالية للصوت لا تتناسب مع حضارة ومكانة مصر.

وأضاف أنه نظرا لارتفاع تكلفة العروض، قامت شركة الصوت والضوء ووزارة قطاع الأعمال بعمل مزايدة للشركات، وفازت بها شركة أوراسكوم، وتم التعاقد للمساهمة في التطوير والتجديد وتحديث عروض الصوت والضوء، بتكلفة تطوير تصل إلى 311 مليون جنيه، تشمل تطوير منطقة الصوت والضوء وتطوير منطقة الخدمات بالأهرامات.

وأشار «عبد العزيز» إلى أن حجم الأرباح وصل قبل التعاقد مع شركة أوراسكوم إلى 22 مليون، وبعد الشراكة مع أوراسكوم تحصل شركة الصوت والضوء على 37 مليون جنيه سنويا.

الغوص في أعماق البحار

وأشار إلى أنه يتم خلال التنوير، استخدام التكنولوجيا والسيارات الكهرباء بالمنطقة الأثرية، وتطوير العروض وعمل عروض جديدة، منها عروض عن طريق العائلة المقدسة في مصر، وعرض عن تاريخ الإسكندرية، كما يتم إنشاء مدينة للصوت والضوء بالغردقة، وعمل عروض تستخدم أحدث التكنولوجيا للاستفادة من أعداد السياح الموجودة هناك.

وأوضح رئيس شركة الصوت والضوء، أنه يتم عرض جديد للواقع الافتراضي عن الغوص وأعماق البحر باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، وذلك في قلعة قايتباي بالإسكندرية، وتتواصل عمليات التطوير.