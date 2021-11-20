«ثقافة الشيوخ» تناقش إصدار تطبيق إلكتروني للمعالم السياحية في مصر

تناقش لجنة الثقافة والإعلام والسياحة الآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، غدًا الأحد وعلى مدى يومين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط أمين سر اللجنة بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل ويتضمن كل المعلومات السياحية عن مصر.

مناقشة السماح بإصدار ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي

كما تناقش اللجنة عددًا من الاقتراحات المقدمة أيضًا ومنها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.

كما تبحث اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط بشأن عدم تحديث أو تجديد المؤثرات الصوتية والمرئية رغم إعلان الحكومة المصرية خطة تطويره والتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018 وهو ما لم يتم حتى الآن.

«دفاع الشيوخ» تناقش قضية الوعي بحضور 4 وزراء

وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، غدا «قضية الوعي والانتماء الوطني»، التي أثارتها لجنة الثقافة والإعلام الأسبوع قبل الماضي، وذلك بحضور وزراء الثقافة والأوقاف ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

لجنة التعليم تناقش استراتيجية المركز القومي لتطوير المناهج

وتناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة نبيل دعبس، غدًا، استراتيجية المركز القومي لتطوير المناهج والمواد التعليمية في وضع المعايير والقواعد ومتطلبات تطوير فلسفة التعليم من النمط التقليدي إلى النمط الحديث ولبناء القدرات المعرفية والمهارات الحياتية لتتجاوب مع تطلعات رؤية مصر في التنمية المستدامة وتتسق مع المعايير العالمية.

كما تناقش اللجنة، بعد غد، عددًا من الاقتراحات برغبة منها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي بشأن عدم تعيين 36 ألف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 2019/4/1 وحتى 2019/5/31 والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد بشأن «تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص للمعلمين».