الغرفة التجارية توضح سبب انخفاض وتراجع سعر الذهب.. «السر في الدولار»

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال الفترة الماضية والتي تستمر حتى الأن، وهو ما جعل الكثيرون يبحثون عن سبب انخفاض وتراجع سعر الذهب، خاصة في الظروف العالمية الحالية والتي تشهد الكثير من الاضطرابات الاقتصادية وزيادة موجة التضخم العالمية، كما شهدت الفترة الأخيرة، انخفاضا ملحوظا في الأسعار الخاصة بالذهب، التي تأتي بالتوازي مع موسم العروض والتخفيضات الخاصة بـ«البلاك فرايداي»، التي تعد فرصة جيدة للترويج وتشجيعا للمواطنين على الشراء بأسعار أقل.

الدولار وسعر الفائدة سبب انخفاض وتراجع سعر الذهب

ومن جانبه قال وديع أنطوان، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، إنه في وقت سابق ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ وكبير بسبب عدة أمور منها زيادة معدلات التضخم العالمية، وكذلك انخفاض أسعار الدولار، وعدم التزام الحكومة الأمريكية بتوفير فرص عمل للمواطنين كما ما مخطط له وهو ما جعل الكثير يتجه إلى شراء الذهب كملاذ أمن للاستثمار مما رفع من سعره.

وأضاف أنطوان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه خلال الأيام القليلة الماضية شهدت أسعار الذهب انخفاضا نوعا ما في الأسعار، موضحا أن سبب انخفاض وتراجع سعر الذهب جاء نظرا إلى ارتفاعات أسعار البترول والتي جعلت العديد من المستثمرين يتجهون إلى النفط للاستثمار فيه بدلا من الذهب.

تحول الاتجاه إلى ودائع البنوك بدلا من الذهب

وأشار «أنطوان» إلى أن تحسن أسعار الدولار جعلت الكثيرون يتجهون إليه، كما أن إعلان البنوك الأمريكية رغبتها وتفكيرها في رفع أسعار الفائدة جعل المواطنين الأمريكيين يتجهون إلى إنشاء الودائع البنكية وسحب استثماراتهم من الذهب.

وأرجع نائب رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، أن سبب انخفاض وتراجع سعر الذهب ذلك بسبب المخاوف من لجوء البنك المركزي الأمريكي لرفع الفائدة لمواجهة التضخم وهو ما سيقل من الاستثمارات في مجال الذهب.