كل ما تريد معرفته عن مؤتمر «روسيا - العالم الإسلامي» قبل انطلاقه

16 عاماً مرّت على الشراكة بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي، ويعرف مؤتمر «روسيا- العالم الإسلامي» أنّه مؤتمر يشارك في أعماله، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة، كما يشهد المؤتمر حضور الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي لدى منظمات الدول الإسلامية، وغيرهم.

روسيا تهدف إلى توطيد علاقاتها بالعالم الإسلامي

ويهدف المؤتمر إلى تقدير المساحة القانونية للمواطنين المسلمين في روسيا، والقادرين على أداء شعائرهم بحرية، وذلك كون الإسلام عنصرا تاريخيا مهما في التراث الثقافي لروسيا، بالإضافة إلى أنه يعيش في روسيا 20 مليون مسلم، فهي مجاورة لعدد من الدول الإسلامية.

مناقشة القضايا ذات البعد المشترك بين روسيا والعالم الإسلامي

وتستضيف المملكة العربية السعودية، بعد غد الأربعاء، مؤتمر «روسيا-العالم الإسلامي»، في مدينة جدة، تحت شعار «الحوار وآفاق التعاون»، وأصدرت المنظمة بيانا رسميا، اليوم الاثنين، قالت فيه إنه يشارك في المؤتمر جمع غفير من كبار العلماء والمفكرين من روسيا ومختلف دول العالم الإسلامي؛ بهدف مناقشة القضايا ذات البعد المشترك بين روسيا والعالم الإسلامي، وبحث تعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وتأتي هذه الدورة من المؤتمر الذي يعقد كل عام، في إطار سعي روسيا لتعزيز علاقتها بالعالم الإسلامي، وفي إطار مبادرة السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

دعوات لعدد من العلماء للمشاركة في المؤتمر

وتلقى جمع كبير من العلماء، دعوات من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومينيخانوف رستم رئيس جمهورية تتارستان، للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد في جدة على مدار يومين.

عقد المؤتمر عن طريق تقنية الفيديو

وبسبب جائحة فيروس كورونا العام الماضي، عقدت مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا-العالم الإسلامي»، المؤتمر، بمشاركة المكتب التمثيلي لروسيا في بمنظمة التعاون الإسلامي، عبر الفيديو، وذلك بمناسبة 15 عاماً على انضمام روسيا للمنظمة.