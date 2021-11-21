تطورات كورونا فى روسيا: ارتفاع الوفيات.. والإصابات تتجه نحو الانخفاض

سجلت روسيا وفيات قياسية بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى، وبلغ إجمالى الوفيات 1254 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس في تطابق مع حصيلة أمس الجمعة.

ورغم ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا، إلا أن الإصابات اليومية الجديدة في الأسابيع الأخيرة، اتجهت على ما يبدو نحو الانخفاض، لكنها لا تزال أعلى مما كانت عليه خلال الطفرات السابقة للفيروس، وبلغ إجمالى الإصابات 37120 حالة إصابة جديدة مؤكدة وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

ارتفاع عدد الوفيات واتجاه الإصابات نحو الانخفاض فى روسيا

وتكشف التقارير الصادرة عن دائرة الإحصاء الروسية (روستات)، التي تحصي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بأثر رجعي، عن معدل وفيات أعلى بكثير.

وتوضح دائرة الإحصاء إن 462 ألف شخص مصاب بكوفيد 19، ماتوا بين أبريل 2020 وسبتمبر من العام الجاري.

وكان المسؤولون الروس قالوا إن فرقة العمل تدرج فقط الوفيات التي كان «كوفيد 19» السبب الرئيسي فيها، وتستخدم بيانات من المنشآت الطبية.

وتستخدم «روستات»، معايير أوسع لإحصاء الوفيات المرتبطة بالفيروس وتحصل على أرقامها من مكاتب السجل المدني حيث يتم الانتهاء من تسجيل الوفاة.

انخفاض معدلات التطعيم ضد كورونا فى روسيا

وتأتي الطفرة الأخيرة في الإصابات والوفيات وسط انخفاض معدلات التطعيم وتراخي السلوك العام تجاه اتخاذ الاحتياطات.

وأبلغت فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا فى روسيا عن ما يقرب من 9.3 مليون إصابة مؤكدة و262843 حالة وفاة بسبب كوفيد 19، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا،فيما يعتقد بعض الخبراء أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.

وجرى تطعيم نحو 40% من سكان روسيا البالغ عددهم 146 مليون نسمة تطعيما كاملا، على الرغم من أن البلاد وافقت على لقاح مضاد لـ كوفيد 19، مطور محليا قبل أشهر من معظم دول العالم.

العالم يواجه خطر اندلاع جائحة جديدة

فى السياق ذاته، حذرت أكاديمية الطب الوطنية الأمريكية، من أن العالم يواجه خطر اندلاع جائحة جديدة قد تسبب خسائر بشرية أكثر من تداعيات كورونا وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وأوضحت، أن جائحة جديدة للإنفلونزا مماثلة لتلك التي حصدت أرواح 50 مليون نسمة في العالم عام 1918، من المحتمل أن تجلب تداعيات أسوأ من جائحة كورونا المتواصلة.