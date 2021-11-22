«الآثار»: السماح بالتصوير بمعبدي الأقصر والكرنك مجانا الجمعة

قررت وزارة السياحة والآثار، السماح للإعلاميين والصحفيين والمصورين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالتصوير مجانا داخل معابد الكرنك والأقصر، وذلك يوم الجمعة 26 نوفمبر، خلال ساعات الزيارة المقررة لهم، للتعرف على ما جرى من أعمال ترميم وتطوير، تزامنا مع فعالية «الأقصر.. طريق الكباش».

احتفالية طريق الكباش

ولفتت الوزارة في بيان لها، إلى أنه من المقرر إقامة الاحتفالية يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر المقبل، في ظل انتهاء الدولة المصرية، من رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة، وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين لها، وتطوير طريق المواكب الكبرى المعروف إعلاميا بطريق الكباش.