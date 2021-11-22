السيسي يستجيب لعلاج «سلوى» من ورم بالقدم في كفر الشيخ

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة إنسانية تُدعى السيدة «سلوى»، تعاني من ورم كبير في القدم، وذلك بعد عرض الحالة في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، إذ عرضت الإعلامية حالة السيدة، وهي تعاني من «فتق بالحوض»، وأجرت عملية جراحية في المعهد القومي للأورام.

مناشدة شقيق «سلوى» بتبنى أي طبيب حالتها وعلاجها

وقال شقيق السيدة سلوى إن شقيقته ركبت شبكة في مستشفى كفر الشيخ، «الغدد الأنفوية اتفتحت، أختي تعبانة بقالها 10 سنوات مش بتتحرك، روحنا معهد الأورام بتاع طنطا، كله كان مسكنات، وطلبوا مننا نكشف عند طبيب أوعية دموية، الطبيب قالنا عاوزه تشيل الورم ده ويعمل لنا عملية، أنا بناشد أي طبيب يكون عنده رحمة، يشوف حالة أختي ويعالجها».

الرئيس السيسي يستجيب لحالة السيدة «سلوى»

وتابع: «أختي مش لاقية حد يخدمها، حتى إن أختي التانية جريت ليها عشان تاخد معاش، وخلصنا كل الأوراق ومستنيين قبض من الشؤون الاجتماعية من أكتر من سنة، رغم إن كل حاجة في الورق خلصانة»، فيما ردت الإعلامية عزة مصطفى: «ربنا استجاب لطلب السيدة سلوى، والرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لعلاجها، يارب ترجعي زي الأول، الرئيس مش بيتأخر عن أي حاجة».