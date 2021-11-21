آخر لحظات في حياة سهير البابلي.. «كانت بتدعي لمصر والرئيس السيسي»

كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي، تفاصيل آخر لحظات حياتها، إذ ذكر أن وجهها كان منيرًا وذلك بسبب حرصها الشديد على قراءة جزء من القرآن الكريم يوميا، وكانت تردد أذكار الصباح والمساء، «كانت بتدعي لمصر وتدعي للناس وتدعي للرئيس عبد الفتاح السيسي وتقول ربنا يعزه وينصره ويكتب له التوفيق والنجاح في نهضة مصر، قالت لي خلي بالكم من مصر، واهتموا بالقرآن الكريم».

ربنا يعز الرئيس عبدالفتاح السيسي وينصره

وأضاف «طعيمة»، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، من خلال تقنية «البث المباشر»: «الراحلة سهير البابلي قالت لي القرآن الكريم حكى تاريخ مصر وقصور وملوك مصر وحواري مصر، ونيل مصري، ونهضة مصر، ربنا حكى عن مصر كل حاجة، مصر حاجة عظيمة نخلي بالنا منها ونحرص على بناء عقل الإنسان بشكل راقي، كان ليها كلام جميل، كانت دايما تدعي للرئيس عبد الفتاح السيسي في جوف الليل وإحنا في الجنينة وتقول يا رب وفقه لما تحبه وترضاه ويسر طريقه».

الفن الخاص بها كان ترفيها وتسلية وتوعية

وتابع زوج ابنة سهير البابلي: «الفن بتاعها كان ترفيه وتسلية وتوعية برسالة راقية، لبناء الإنسان المصري، لما يبنى صح يبنى الوطن العربي كله صح، فنها كان لبناء الولاء والانتماء داخل الإنسان المصري وأنه لا يبيع مصر، وقفت في فترة المظاهرات اللي فاتت، قصاد العلمانية والليبرالية والإسلامية، وصرخت مصر أهم منكم كلكم، عمر اللي يبني مصر ما يحرق مصر».