أشرف زكي: السيسي وقرينته كانا دائمي السؤال عن الراحلة سهير البابلي

نعى الفنان الدكتور أشرف زكي، الفنانة القديرة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا اليوم منذ ساعات بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، مؤكدًا أن مصر فقدت بوفاة الفنانة الراحلة سهير البابلي مدرسة ونموذج أنتج نجمة في الإذاعة والسينما، وكانت إنسانة عظيمة ومحبة، كما ذكر أن سهير البابلي كان لديها دفء الأم والأخت، وهي مدرسة كبيرة تعلم منها الجمهور والزملاء والأبناء.

الراحلة كانت دائمة السؤال على الزملاء وكانت محبة للحياة

وأضاف «زكي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الراحلة كانت دائمة السؤال على الزملاء، وكانت محبة للحياة، «النجمة الراحلة كانت فنانة كبيرة، ومن الأسماء النادرة التي احتلت بطولة عدة مسرحيات، وكانت جريئة»، مشيرًا إلى أنها تربعت على العرش في كل المجالات وكانت نجمة من نجمات الإذاعة الكبار، مؤكدا أن الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر، بالشيخ زايد، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي على سؤاله على الفنانة الراحلة.

أشرف زكي يشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ووجه نقيب المهن التمثيلية، الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن سؤالها المستمر عن الراحلة سهير البابلي، مؤكدًا أنه تلقى الكثير من التليفونات من الدول العربية للعزاء في «البابلي».

إلهام شاهين تنعى سهير البابلي

فيما نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنانة الكبيرة سهير البابلي: «كنت محظوظة بالتمثيل أمامها في فيلم السيد قشطة مع الفنان الكبير عادل أدهم، كما أن سهير البابلي كانت فنانة رائعة بكل المقاييس، فكانت تتمتع بثقافة كبيرة وخلق وكانت إنسانة جميلة، موضحة أن سهير البابلي كانت مبهجة جدا وتشع البهجة في المكان اللي هي فيه، وعزائنا لعائلتها ومحبيها وجمهورها وزملائها في الوسط الفني».