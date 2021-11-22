تحديث بروتوكول علاج مرضى الإدمان طبقا لمواصفات «الصحة العالمية»

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن بروتوكول علاج مرضى الإدمان، الذي يشمل العديد من السياسات والبرامج والخدمات والتدابير التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص المدمنين وتقليل الآثار الجانبية التي يمكن ظهورها على الأشخاص والمجتمع من السلوكيات السيئة التي تنتج من المتعاطين للمخدرة.

بروتوكول علاج الإدمان

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، إن بروتوكول علاج مرضى الإدمان تم تحديثه وفقا للقواعد والأسس العلمية التي أثبت فاعليتها بالأدلة والتجارب العلمية وفقا لما أوصت به منظمة الصحة العالمية، والمكاتب الأممية مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لما لها من تأثير جيد في الوقاية والحد من المخاطر الناتجة عن تعاطي المخدرات خاصة عن طريق الحقن.

الحد من الإدمان

وأضافت «عبد المقصود» في تصريحات لها، أن البرنامج المستخدم في بروتوكول علاج الإدمان وفقا لأحدث السياسات المستحدثة في علاج مرضى الإدمان، التي تشمل استخدام العلاج ببدائل علاجية معتمدة دوليا لعلاج مرضى إدمان المواد الأفيونية.

وتابعت أن هذا البروتوكول يساعد في الحد من الإدمان، والسيطرة على انتشار إدمان المواد الأفيونية، ويقلل من السلوكيات الخطرة المصاحبة لتعاطي المخدرات، وتقلل معدلات الجرائم الناتجة عن التعاطي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مرضى الإدمان، وتقليل معدلات الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات بالحقن، وتجنب الضرر الذي لا يمكن إصلاحه.

وأكدت أن بروتوكول علاج الإدمان وضع وفقا للتقارير منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإيدز، التي أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت في مختلف أنحاء من العالم أن العلاج البديل عنصر حاسم في الوقاية من الأمراض المنتقلة عن طريق الدم الفيروسات الكبدية بي وسي، وفيروس نقص المناعة البشري.

يذكر أن أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، خصصت رقما مختصرا للتواصل والاستفسارات والاستشارات، وهو 16328، إلى جانب الأرقام المخصصة مسبقا وهي 08008880700 و0220816831.