عمرو عثمان: 6% نسبة علاج الإناث من خلال صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه جرى الكشف على 400 ألف موظف بالجهاز الإداري، الفترة الماضية، مؤكدًا أنه ثبت أن نسبة التعاطي 1.8%.

وأضاف في حواره لـ«الوطن» أن الصندوق لديه قاعدة بيانات بأسماء الموظفين الذين يتلقون العلاج، مشيرًا إلى أن 6% ممن تقدموا لطلب العلاج من الإناث، كما أن الترامادول من أبرز مواد المخدرات تعاطيًا، وإلى نص الحوار:

ما عدد مراكز علاج الإدمان التابعة للصندوق؟

- هناك خطة طموحة بأن تكون مراكز علاج الإدمان على مستوى كل الجمهورية، وحدث طفرة في المراكز وتضاعفت بشكل كبير، فمنذ أسبوع افتتح 28 مركزًا لعلاج الإدمان، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والمركز يحتوي على 100 سرير، وبذلك يكون هناك 28 مركزًا على مستوى 17 محافظة، وخلال الفترة المقبلة يجرى افتتاح مركز جديد داخل محافظة قنا.

ماهي طبيعة العمل داخل مراكز علاج الإدمان والتعاطي؟

- يوجد داخل المراكز خدمات متكاملة بداية من سحب المخدر من الجسم، للتأهيل النفسي ثم الاجتماعي والبدني من خلال ممارسة الرياضة، وهناك برامج متكاملة للعلاج بالفن وبالعمل، و6 آلاف متعافي استفاد من خدمات التدريب المهني، إذ جرى تدريبهن على مهن يحتاجها سوق العمل، كما جرى تخصيص قروض للمتعافين لدعم المشروعات الصغيرة لهم، والتي قاربت 5 ملايين ونصف، والعلاج بالعمل ثبت في مركز قنا، الذي يعد أول مركز بالعالم جرى إنشاؤه بسواعد المتعافين، وسيصبح منارة علاجية بالصعيد، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، وجرى استكمال الجهاز الإداري، وتجهيز البنية التحتية، وبدء التشغيل خلال نوفمبر الجاري.

ماهي نسبة تعاطى الإنسان مقارنة بالذكور؟

- 6 % ممن تقدموا لطلب العلاج من الإناث، والترامادول أبرز مواد المخدرات تعاطيا، يليه الهيروين، ومعظم البنات المتعاطية للمخدرات تبدأ بالحشيش، وينتهي بالهيروين، لأنهم يبحثون عن مواد أعلى، حيث يبدأن بالحشيش ثم وصولا إلى الهيروين.

ماتفسيرك لارتباط الجرائم الوثيق بتعاطي المخدرات؟

- المخدرات التخليقية مثل «الشبو» و«الاستروكس» يتسببان في عمل هلاوس سمعية وبصرية ويجعل الإنسان متشكك في كل من حوله، ويدخله في مرحلة الاكتئاب، ويشعر متعاطى مخدر «الشبو» بجنون العظمة، إذ يعد من المنشطات «ميتافيتامين» يجعل الشخص لديه طاقة مفرطة مع الهلاوس والسلوك العدواني وعدم الاتزان النفسي واكتئاب، وهذا كله «توليفة للجريمة»، وارتباطه بالجرائم على مستوى العالم كله وثيق، والمخدرات الصناعية فى غاية الخطورة.

ماهى نسب تعاطي المخدرات وفقا لبيانات الخط الساخن للصندوق؟

- الحشيش يحتل المرتبة الأولى في التعاطي حتى الآن، يليه الهيروين والترمادول، والمشكلة الكبرى في التعاطي المتعدد، التي تجعل العواقب وخيمة، وآخر بحث في المؤسسات العقابية للأحداث أثبت أن 72% من الجرائم التي ارتكبها الأحداث كانت تحت تأثير المخدرات، والحوادث غير المبررة كلها مرتبطة بالمخدرات مثل حادثة الإسماعلية، والابن الذى يقتل أبيه أو أمه، وكل الحوادث غير المبررة التي تغزو العالم كله سببها المخدرات، خصوصًا المخدرات المصنعة.

ماهي مراحل تحليل المخدرات على الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة؟

أول مرحلة هي سحب العينة من خلال لجنة ممثلة عن الصندوق ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، إذ يجرى سحب عينة بول من الموظف، وفي حالة وجود اشتباه أو أي مؤشر إيجابي يجرى أخذ العينة وإعادة تحليلها في معامل وزارة الصحة.

وفي حالة اعتراض الموظف، يجرى التظلم من خلال الطب الشرعي، وإعادة التحليل مرة أخرى على مصلحة الطب الشرعي، والتحليل التوكيدي يؤكد بشكل قطعي ثبوت التعاطي من عدمه، وإذا ماكان هناك تفاعلات دوائية، تظهر من خلال التحليل التوكيدي، ولو الموظف فى حاجة إلى تظلم وقال لي:« أنا بأخد ترامادول علشان تعبان وليس معه إثبات»، يجرى عمل كشف إكلينيكى للموظف لإثبات صحة كلامه حتى لو لم يتواجد معه روشته أو أي دليل، والكشف الإكلينيكي من خلال مصلحة الطب الشرعي يثبت ذلك، ولا يكون هناك أي مشكلة، وفي حالة التأكد بشكل قطعي من ثبوت التعاطي يجرى مخاطبة الجهة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات بدءًا من 15 ديسمبر 2021، وهى الفصل.

كم موظف بالجهاز الإدارى جرى الكشف عليه حتى الآن ؟

خلال الفترة الماضية، كشفنا على 400 ألف موظف بالجهاز الإداري، وثبت أن نسبة التعاطي 1.8%، والمشكلة الكبرى في تكرار تعاطي المخدرات، والناس كانت تكرر التعاطي، بسبب أن الجزاء كان غير رادعًا، فالقانون هدفه العلاج، ويعمل على تضييق فرص الاستمرار في التعاطي، وبعد 15 ديسمبر إذا تقدم أي موظف للعلاج طواعية، لن يقع تحت طائلة القانون، ومباشرة العمل تحت تأثير المخدر يعرض الموظف للفصل.

كيف يتعامل الموظف الخاضع للعلاج من الإدمان مع لجنة الكشف؟

لدينا قاعدة بيانات بالأسماء التي يجرى علاجها، ومثبت ذلك، وإظهار العينة إيجابي تعني أن الموظف تحت تأثير المخدر، وإذا كان يتعالج وجرى سحب المخدر لن يظهر تحليله إيجابي.

ماذا عن تعاطي المخدرات بين طلاب الثانوية ؟

نسبة التعاطي بين طلاب المدارس الثانوي 7%، وبين طلاب الثانوية الفنية 8.5 %، والحشيش والترامادول أكثر المواد التي يتعاطاها طلاب الثانوي، ويجرى استهداف 2000 مدرسة كل سنة، و700 مركز شباب، و26 جامعة، للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان، كما أن بيوت التطوع بها أعداد كبيرة جدا.