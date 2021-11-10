صندوق علاج الإدمان: 190 ألف حالة وفاة مبكرة على مستوى العالم

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المخدرات تسبب ما لا يقل عن 190 ألف حالة وفاة مبكرة، على الصعيد العالمي معظمها يمكـن تجنبها، ويرجع أغلبها إلى تعاطي المؤثرات الأفيونية، لافتا إلى أن تقرير المخدرات العالمي 2020، أثبت أن معدل استخدام المخدرات يصل إلى 5.3% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا.

ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن استخدام المخدرات زاد بشكل أسرع في البلدان النامية منها في البلدان المتقدمة، مشيرا إلى أن تتبع الظاهرة في عالمنا العربي يكشف عن غياب تقديرات دقيقة لواقع هذه المشكلة.

صندوق علاج الإدمان يكشف خطورة المخدرات

جاء ذلك خلال مشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق في المؤتمر الدولي الأول لدولة ليبيا «أونلاين»، حول تداعيات المخدرات والمؤثرات العقلية على الأسرة والمجتمعات الإنسانية، بناء على دعوة من الحكومة الليبية لمشاركة الصندوق.

وأكد عمرو عثمان، على أن المخدرات تمثل أحد القضايا المحورية للأمن القومي لأوطاننا، حيث لا تقل خطورتها عن خطر مشكلة الإرهاب، كذلك الاهتمام الذي توليه الحكومات المختلفة لهذه القضية يضفي مزيدا من الأهمية على المؤتمر لصياغة الرؤى العلمية لمواجهتها وفقاً أسلوب منهجي رصين يستند إلى الدراسات الميدانية والمعلومات والبيانات والإحصاءات.

واستعرض محاور عمل الصندوق الممثلة في السياسات والتشريعات وفي برامج الوقاية كذلك الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، إضافة إلى دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، كذلك دمج قضية المخدرات في المناهج الدراسية، وعلاج مرضى الإدمان من خلال المستشفيات المتخصصة، وفقًا للمعايير الدولية مجانًا، وفي سرية تامة والبالغ عددها 28 مركزا متخصص في 17 محافظة حتى الآن.

تعميم مراكز العلاج على مستوى الجمهورية

ولفت إلى أنه سيتم تعميم المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بكل المحافظات على مستوى الجمهورية بحلول 2025، كما يتم تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية والتي أدت إلى انخفاض نسبه التعاطي بينهم إلى 1.2% بعدما كانت 12% عام 2017، كذلك أيضا الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة لأي موظف يتقدم طواعية للعلاج‪ .

انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين الموظفين

وأشار إلى انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1.6% حاليا بالتزامن مع أصدار قانون لفصل الموظف المتعاطي المخدرات.

‬ولفت إلى أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة منها تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المواد المخدرة لدى الشباب، وكذلك الفئات الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات، كذلك الحملات الإعلامية، التي ينفذها الصندوق من خلال الشخصيات المؤثرة وأبرزها «أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأشار إلى أن الحملة الأخيرة التي تم إطلاقها في شهر رمضان الماضي واستطاعت زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 400%، وكذلك البرامج التوعوية في مراحل التعليم المختلفة، وهو ما أشاد به المشاركون في المؤتمر.