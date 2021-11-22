ماجد الكدواني: أقدم دور شيف في مسلسل موضوع عائلي

قال الفنان ماجد الكدواني إنه متحمس للغاية لعرض مسلسل موضوع عائلي، عبر منصة شاهد، الذي من المقرر أن يُعرض بعد أيام.

مسلسل موضوع عائلي لمس قلبي من الوهلة الأولى

وقال ماجد الكدواني، في تصريحات لـ«الوطن»: «موضوع المسلسل حلو للغاية، ولمس قلبي من الوهلة الأولى، وحينما قرأت الموضوع عجبني للغاية».

الأحداث مكثفة ولا يوجد تطويل في المسلسل

وعن الدور الذي يقدمه، قال ماجد الكداوني، «أقدم دور شيف مشهور، والشخصية غنية للغاية، لأنه يمر بعلاقات كتير»، متابعًا «الأحداث مكثفة ولا يوجد تطويل في المسلسل، والدراما مكثفة في العشر حلقات».

عرض فيلم بره المنهج في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

وعن أعماله السينمائية المقبلة، قال الفنان ماجد الكدواني: «بره المنهج فيلم مهم للغاية، وأول عرض له سيكون في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية، ومتفائل به لأنه حالة جديدة ومختلفة».

التحضير للجزء الثاني من فيلم وقفة رجالة

وأضاف ماجد الكدواني «أحضر حاليًا للجزء الثاني لفيلم وقفة رجالة 2، والمقرر عرضه في فبراير عام 2021، وهناك فيلم آخر بعنوان أبو نسب».

أبطال وصناع مسلسل موضوع عائلي

مسلسل «موضوع عائلي»، من بطولة ماجد الكدواني، وشيرين رضا، وأمينة خليل، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وإيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج أحمد الجندي، وتأليف كلاً من محمد عز، وكريم يوسف، وأحمد الجندي، وسامح جمال، وإنتاج، طارق الجنايني، ويتكون من 10 حلقات.

أما فيلم بره المنهج من بطولة الطفل عمر شريف، وماجد الكدواني وروبي ودنيا ماهر، قصة عمرو سلامة، سيناريو مشترك بين عمرو سلامة وخالد دياب، وإنتاج شركة لاجوني.