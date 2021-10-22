اتجهت الدولة في الآونة الأخيرة نحو تطبيق مصر الرقمية بأن تصبح جميع الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونية لتوقير الوقت والجهد ومنعا للزخام في ظل وجود كوفيد 19، ومن بين تلك الجهات، أتاحت وزارة العدل خدمة إلكترونية تتمثل في تقديم خدمات لـ الجهات الطبية في دقائق، من خلال الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات استفادة الجهات الطبية من خدمات وزارة العدل مثل التحقق من صحة خطاب تحويل، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

خطوات الاستفادة من خدمات الجهات الطبية

ووفقا لبوابة وزارة العدل الالكترونية، فإنه يستطيع المواطن الراغب في الاستفادة من خدمات الجهات الطبية القيام بالخطوات التالية:

- الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية.

- اختيار الخدمات الإلكترونية ومنها يتم اختيار التبويب «أخرى».

- وفي الخطوة التالية يتم اختيار خدمات الجهات الطبية ثم يتم الضغط على «ابدأ الخدمة».

- عقب ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة، وهى اسم المستخدم وكلمة السر التي تم تسجيلها مسبقا، وعقب الدخول ستظهر أمامك الخدمات المقدمة فورا من قبل وزارة العدل للجهات الطبية.

مصروفات خدمة «خدمات الجهات الطبية»

ويتم تقديم خدمة «خدمات الجهات الطبية» بشكل مجاني لكل المواطنين.

خدمات يقدمها موقع وزارة العدل «أون لاين»

ومن خلال النسخة التجريبية التي أطلقتها وزارة العدل، فإن المواطن يمكنه الاستفادة بـ4 خدمات حتى الآن، وهي على النحو التالي:

- الاستعلام عن رول جلسة.

- الاستعلام عن رول دعوى.

- الاستعلام عن موقف دعوى.

- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

أهمية الاستعلام عن القضايا بالمحاكم أون لاين

- معرفة قرار آخر جلسة صدر من المحكمة في الدعوى.

- معرفة معلومات عن جميع الدعاوى المقيدة برول معين.

- يمكن الاستعلام عن المعلومات الخاصة بالمحاكم الجنائية والمدنية، بدرجاتها الابتدائية والاستئناف والجزئية، ويمكن معرفة النتائج الآن.

- الاستعلام عن حالة الدعوى وجميع قراراتها السابقة وجلستها القادمة والخدمة عامة إلا أن تكون المعلومات محجوبة عن بعض الجمهور.