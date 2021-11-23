كواليس اختفاء وظهور نجمة التنس الصينية بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي

اتهامات بالاعتداء الجنسي كانت السبب وراء اختفاء نجمة التنس الصينية، بينغ شواي، حيث كتبت نجمة التنس منشورا عبر موقع «ويبو» الصيني، وذلك بداية شهر نوفمبر الجاري، إذ قالت بينغ شواي إنها تعرضت لاعتداء جنسي من نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي البالغ من العمر 75 عامًا، والذي كان من أقوى رجال السياسة في الصين بين 2013 و2018.

اتهام بالاعتداء الجنسي من قبل مسؤول حكومي

ويذكر أنّ تشانغ غاولي عضو دائم في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني حتى مطلع العام 2018 وواحد من أقوى سبعة رجال في الصين، ويعتبر مقرّبًا من رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ.

اختفاء نجمة التنس بعد الاتهام

وعقب كتابة المنشور الذي كشفت فيه «شواي» أن مسؤولاً سابقا في الحزب الشيوعي يكبرها بنحو أربعين عاماً أرغمها على إقامة علاقات جنسية لتكون عشيقته، اختفت نجمة التنس عن الأنظار في الثاني من الشهر الجاري، الأمر الذي أدّى إلى قلق دولي واهتمام عالمي بمصيرها، ووصل صدى الأزمة إلى البيت الأبيض الذي عبّر يوم الجمعة الماضية، عن قلقه بشأن تقارير عن اختفاء نجمة التنس الصينية بينغ شواي، وانضم إلى دعوات وجهت لبكين لتقديم دليل على مكان وجودها.

ظهور اللاعبة وطمأنة المسؤولين

وعقب مطالبات دولية بالكشف عن مصير لاعبة التنس، فقد أفادت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الأحد، بأن نجمة التنس الصينية المختفية، بينغ شواي، أبلغت المسؤولين الأولمبيين في اتصال مصور من بكين بأنها آمنة وبخير.

ورصدت «الوطن» أبرز معلومات عن بطلة التنس الصينية:

ولدت بينغ شواي في الثامن من يناير 1986 في هونان بالصين.

بدأت ممارسة التنس في الثامنة من عمرها بعد تشجيع من أحد أقاربها.

فازت بلقبها الأول في الزوجي في بطولة تابعة لاتحاد اللاعبات المحترفات في قوانغتشو المفتوحة في 2007.

حصلت على الألقاب في البطولات الأربع الكبرى زوجي السيدات ويمبلدون 2013 وفرنسا المفتوحة 2014.

صعدت لصدارة التصنيف العالمي لزوجي السيدات في 2014، لتصبح أول صينية تحقق هذا الإنجاز.