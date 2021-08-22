العراق.. مجهولون يفجرون مقر الحزب الشيوعي في النجف

أعلنت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في محافظة النجف جنوب البلاد، عن تعرض مقره في المحافظة التي تعد أكثر الآماكن المقدسة لدى الشيعة، إلى هجوم بقنبلة مولوتوف حارقة، ولم توضح ما إذا كان هناك ضحايا أم لا، وفقا للوكالة الرسمية العراقية التي نشرت بياناً نقلاً عن الحزب العراقي.

تفاصيل تفجير مقر الحزب الشيوعي بالعراق

وذكرت اللجنة في بيان نصه: «في الساعة الثانية من فجر اليوم عاودت خفافيش الظلام الاعتداء على بيت الشيوعيين ونخلتهم الباسقة في النجف، فرمته بمولوتوف حارق متوهمة أنها بفعلتها الدنيئة والجبانة تستطيع تخويف الشيوعيين، والنيل من عنفوانهم واندفاعهم للتضحية في سبيل الوطن والشعب، وثنيهم عن واجب محاربة الفساد والفاسدين».

وتابع الحزب العراقي في البيان الذي نشرته الوكالة: «أننا إذ نشجب هذه الفعلة الإجرامية الآثمة، ننبه إلى أنها لم تقع إلا نتيجة للفشل الحكومي المتواصل في حماية المواطنين بشكل عام ومقر حزبنا بشكل خاص، والتقاعس والتهاون في كشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، سيفاقم الأزمة ويذهب بالبلد إلى المزيد من الفوضى والخراب، ويضيّع الفرص الحقيقية لبناء نظام ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة سلميا».

الانسحاب من الانتخابات

وأعلن الحزب الشيوعي العراقي في يوليو الماضي، مقاطعته للانتخابات التي تحشد لها الأحزاب ذات أغلبية شيعية وموالية لإيران.

وقال الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، لـ«سكاي نيوز عربية»، إن أعضاء الحزب في داخل العراق وخارجه أيدوا هذا القرار.

وفي شهر مايو الماضي، كان الحزب أعلن عن تعليق مشاركته في الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجري في 10 أكتوبر المقبل حتى تم الانسحاب نهائياً.

ويتوقع أن يقود قرار الحزب الشيوعي لانسحابات أخرى من جانب قوى سياسية عراقية، وسط تزايد الحديث في الأوساط الإعلامية والسياسية عن احتمال تأجيل الانتخابات للعام المقبل.