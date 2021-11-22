فريدة الشوباشي عن تعدد الزوجات: فكرة حب الرجل لأكثر من سيدة «هلس»

استنكرت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، بشأن دخول الزوجة جهنم حال طلبها الطلاق من زوجها بسبب التعدد، موضحة أن هذا التصريح تسبب في حالة من الجدل، إذ إن الرجل لا يستطيع أن يعدل بين أنثى أو أكثر بنفس درجة الحب والاحتواء، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور.

تعدد الزوجات بالشكل الذي يحدث نوع من الافتراء على الله

كما انتقدت «الشوباشي» تصريحات مبروك عطية، بأن الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة والرابعة، وهذا لا حرج فيه شرعا، طالما كان قادرا على النفقة عليهن، إذ قالت «فكرة حب الرجل أكثر من سيدة ده في حد ذاته هلس»، كما ذكرت أن هذا يُعد نوعا من أنواع الافتراء على الله، لأن الله سبحانه وتعالي قال «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة»، وقال «ولن تستطيعوا أن تعدلوا»، فاشترط الله سبحانه وتعالي التعدد بالعدل.

لا أحد يستطيع العدل بين الزوجات حال التعدد

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الله عز وجل أوضح في كتابه العزيز أن لا أحد يستطيع العدل بين الزوجات حال التعدد، كما ذكرت أنه يجب أن يصدر تشريع يُعاقب الزوج المتعدي على زوجته بالضرب، ويكون العقاب بالحبس لأن الضرب كما ذكرت فعل بشع يجب القضاء عليه، وأنا أيضا ضد فكرة ضرب الأطفال لأن هذا لا يساعد في تنشئتهم تنشئة صحيحة، ولكن يجب اتباع أساليب إقناع مناسبة لهم مما يصقل من شخصياتهم.