هل يجوز وضع شروط في عقد الزواج؟.. أزهري يجيب

أثار مشروع قانون المأذونين الجديد المقدم من الحكومة لمناقشته في مجلس النواب، جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وفي الشارع المصري، بسبب بعض المواد التي تتحدث عن واجبات المأذون تجاه العقد، ومنها أنه يجوز للزوجين الاتفاق على عدد من الشروط، منها أحقية الزوجة في تطليق نفسها، وعدم زواج الرجل بأخرى إلا بإذن كتابي من زوجته، وهو ما يخلق تساؤلا بشأن حكم وضع مثل هذه الشروط في عقد الزواج.

حكم الاتفاق على شروط في عقد الزواج

وفي هذا الصدد، قال الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن وجود شرط في عقد الزواج لا يخل بالعقد إلا إذا نص الشرط على محرم لقول الرسول صلَّ الله عليه وسلم: «المسلمون عند شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أو أَحَلَّ حَرَامًا»، وذلك يوضح أن الشرط إذا تضمن شيئا حرمه الشرع فلا يصح وضعه في عقد الزواج.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إباحة وضع شروط في عقد الزواج لا تتيح وضع شرط التوقيت، فعقد الزواج من العقود الأبدية وشرط التوقيت يخل بعقد الزواج.

شرط موافقة الزوجة الأولى على ضرتها

وأشار «نعمان»، إلى أن وجود شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها بأخرى كتابياً في مشروع قانون المأذونين الجديد مخالف للشرع، الذي نص على علم المرأة بزواج زوجها، ولم يشترط موافقتها، كما أن الزوجة إذا مرضت أو أصبحت عاقرا فماذا يفعل الزوج إذا كان متفق على شرط موافقتها على الزوجة الثانية ولم توافق؟، كما أن تغير الزمن يفرض أشياء جديدة، وهذا الشرط لا يتناسب مع المتغيرات.