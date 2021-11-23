أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23-11-2021 في مصر

يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن بشكل يومي، وكذلك مشتقاتها المختلفة لاستخدامها في تحضير العديد من الوجبات منها البيض والبانيه والبط والسمان وغيرها.

وتستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر، بالأسواق المصرية، وفقًا لما قاله الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

تراوح سعر الكيلوجرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة، اليوم، بين 39 و45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بـ52 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وقال عبد العزيز، إن سعر السمّان، يختلف بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا إلى 26 جنيهًا، ويمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 90 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وتراوح سعر البط المسكوفي اليوم مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما تراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 48 و49 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض تراوح سعره بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وسجل سعر الجوز من الحمام، نحو 60 جنيهًا، مذبوحًا ومكيسًا ومُعبئًا.

أسعار الرومي اليوم

وتراوح سعر بيع الرومي اليوم، في المزرعة بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بـ52 جنيهًا، وفق عبد العزيز السيد.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم، بين 10 إلى 12 جنيهًا، كما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.