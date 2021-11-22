أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية اليوم

استقرت أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في محافظة الدقهلية، بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ‏وذلك بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، ‏رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم 22 نوفمبر 2021.‏

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل ‏كيلو جرام هي كما يلي‎:‎

- فراخ بيضاء: يتراوح سعر الكيلو من 27 جنيها إلى 28 جنيها

- فراخ بلدي فلاحي: 50 جنيها

- فراخ أحمر بلدي: 44 جنيها ‏

- بانيه: يتراوح سعر الكيلو من 73 جنيها إلى 75 جنيها

- دبابيس: يتراوح سعر الكيلو من 43 جنيها إلى 45 جنيها

- أوراك بالعظم: يتراوح سعر الكيلو من 31 جنيها إلى 34 جنيها

- صدور بالعظم: يتراوح سعر الكيلو من 45 جنيها إلى 47 جنيها

- حمام كداب: يتراوح سعر الكيلو من 53 جنيها إلى 55 جنيها ‏

- شاورما فراخ: يتراوح سعر الكيلو من 68 جنيها إلى 70 جنيها

- بط سوداني 60 جنيها، البغال: 50 جنيها

- سمان: يتراوح سعر الكيلو من 25 جنيها إلى 35 جنيها

- حمام: 60 جنيها

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

- لحمة بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 140 جنيها إلى 150 جنيها حسب المنطقة

- لحمة توزيع منافذ: يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلى 80 جنيها ‏

- لحمة بلدي كبيرة: تبدأ من 90 جنيها وتصل إلى 100 جنيها ‏

- سجق بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلى 140 جنيها

- كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 130 جنيها إلى 150 جنيها ‏

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

- لحمة برازيلي: 75 جنيها

- لحمة هندي: 50 جنيها

- كبدة مستوردة: يتراوح سعر الكيلو 50 جنيها إلى 65 جنيها

- لحمة جملي: يتراوح سعر الكيلو 80 جنيها إلى 100 جنيها ‏

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

- بوري: الكيلو 3 الكيلو 55 جنيها والكيلو 4 ‏بسعر 48 جنيها للكيلو

- طوبار: 50 جنيها

- سمك بلطي وسط: يتراوح السعر بين 22 جنيها إلى 25 جنيها، والكبير حجم 3 ‏للكيلو بسعر 27 جنيها إلى 30 جنيها للكيلو

- جمبري: يتراوح السعر من 120 إلى 150 جنيها إلى 200 جنيه جامبو

- سمك ماكريل: يتراوح سعر الكيلو من 45 جنيها إلى 50 جنيها

- سردين صغير: 30 جنيها

باربوني: 80 جنيها

سبيط: يتراوح سعر الكيلو من 130 جنيها إلى 140 جنيها.