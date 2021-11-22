تحرك أسعار الفراخ بـ بورصة الدواجن اليوم.. والشعبة: بسبب العرض والطلب

شهدت أسعار الفراخ بـ بورصة الدواجن اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، انخفاضا في الأسعار المحلية، حيث استمرت أسعار الدواجن اليوم في الانخفاض والذي بدأ منذ بداية شهر نوفمبر الحالي، وفق ما أعلنته بورصة الدواجن، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم مبلغ 23 جنيه للكيلو في مزارع الإنتاج والجملة، وترتفع الأسعار في المحلات والسلاسل التجارية للبيع بالأسواق للمستهلكين، عن الأسعار المعلنة في بورصات الدواجن والمزارع، بقيمة تتراوح من 4 إلى 6 جنيهات بسبب زيادة الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

انخفاض أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المحلات للمستهلكين بالأسواق والشوارع المصرية، حوالي 28 جنيها في محلات البيع بينما سجلت سعر 23 في البورصة والمزارع، كما انخفضت أسعار الدواجن اليوم للنوع الساسو «الحمراء» عند سعر 33 جنيها للكيلو في المزارع بدلا من 35، لتباع بـ حوالي 37 جنيها للكيلو في المحلات للمواطنين بعد إضافة مصاريف النقل والهامش الربحي.

واستقرت أسعار الفراخ بـ بورصة الدواجن اليوم للنوع البلدي سعر 35 جنيها في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم، لتسجل في المحلات سعر 39 جنيها تقريبا، وتأتي الفراخ البيضاء الأقل سعرا بين جميع الأنواع كما يفضلها العديد من المواطنين نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من اللحم.

أسعار الدواجن تتجاهل متغيرات السوق

وقد شهدت أسعار أعلاف الدواجن ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة، خاصةً مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف، بسبب زيادة معدلات التضخم التي تشهدها العالم، وبالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف، إلا أن أسعار الدواجن استقرت خلال تعاملات اليوم في مزارع وبورصات الدواجن، لتتجاهل بذلك الإعلان عن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن انخفضت الفترة الحالية بشكل ملحوظ، موضحا أن أسعار الفراخ بـ بورصة الدواجن اليوم تجاهلت كل متغيرات الأسواق، نظراً إلى أنها تخضع لعدد من المؤثرات الأخرى، التي قد تخضع لها الأسعار وليست لتكاليف الإنتاج.