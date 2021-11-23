«البيت الأبيض»: بايدن يعتزم الترشح لـ انتخابات 2024 الرئاسية

يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن «79 عاما»، الترشح لولاية رئاسية ثانية في عام 2024، وقالت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، جين بساكي، تعليقا على تقارير سابقة في وسائل الإعلام، قال فيها بايدن لمؤيديه إنه يخطط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024: «نعم، هذه نيته»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان بايدن، خضع يوم الجمعة الماضية، إلى فحص لـ القولون بالمنظار تطلب تخديرا، في مركز «والتر ريد الطبي»، ونقل سلطات إلى نائبته كامالا هاريس قبل خروجه من المستشفى بساعات، ويستعيد منها سلطاته الرئاسية.

وأعلن كيفن أوكونر، طبيب بايدن، في تقرير صحي، أن الرئيس الأمريكي، بصحة جيدة ويتمتع بالقدرة على أداء مهامه الرئاسية.

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إنه وفقا لمتوسط ​​استطلاعات الرأي الذي أجراه موقع «فايف ثيرتي إيت»، إن نسبة التأييد لـ بايدن، بلغت 42.5%، فيما بلغت نسبة تصنيفه المعارض 51.8%.

وفي سياق آخر، وصف المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون الأقليات، فرناند دي فارينيس، الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها بلد المفارقات في مجال حقوق الإنسان.

مسؤول أممي: ملايين المواطنين الأمريكيين يواجهون تنامي عدم المساواة

وأكد دي فارينيس، في ختام زيارته لـ أمريكا، أن ملايين المواطنين الأمريكيين، وخاصة الأقليات، يواجهون تنامي عدم المساواة والتمييز والتنافر، داعيا السلطات الامريكية، واشنطن لتحديث تشريعاتها لمنع التمييز، موضحا أن البلاد تتميز بين الديمقراطيات الغربية بمنظومتها غير المكتملة في ما يخص الاعتراف بحقوق الإنسان والحماية الحقوقية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار المقرر الاممي، إلى العيوب في مجال حقوق الإنسان تفاقمت في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، وخاصة الترويج للكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي وازداد عدم المساواة الاجتماعية.