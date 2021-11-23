الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي جديد لرصد الأرض

أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، قمرًا صناعيًا جديدًا لرصد الأرض من مركز «جيوتشيوان» لإطلاق الأقمار الصناعية الواقع في شمالي غرب البلاد، وقالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إنَّ القمر الصناعي «قاوفن-3 02»، تمّ إطلاقه على متن الصاروخ الحامل «لونج مارش-4 سي» في الساعة 7:45 صباحا بتوقيت بكين 01:45 صباحًا بتوقيت القاهرة ودخل المدار المخطط له بنجاح.

الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء طوّرت القمر «قاوفن-3 02»

وتمّ تطوير القمر «قاوفن-3 02» من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، فيما يمثل إطلاق، اليوم الثلاثاء، المهمة الـ398 لسلسلة الصواريخ «لونج مارش»، فيما أضافت الوكالة الصينية، أنَّ القمر «قاوفن-3 02» الصناعي، سيعمل في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 755 كيلومترًا وسيرتبط شبكيا مع القمر الصناعي «قاوفن-3» في المدار لتشكيل مجموعة من الأقمار الصناعية الرادارية البرية-البحرية.

وأشارت «شينخوا»، إلى أنَّ القمر سيحسن قدرات السفن البحرية على الرصد، فضلا عن رصد حالات الطوارئ في البحر والبيئة الطبيعية البرية - البحرية.

القمر الصناعي يخدم في مجالات الوقاية من الكوارث البحرية

وسيخدم القمر الصناعي، مجالات الوقاية من الكوارث البحرية والتخفيف من حدتها، وحماية البيئة، والزراعة والأرصاد الجوية.

وفي 27 أكتوبر الماضي، أطلقت السلطات الصينية، قمرًا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء من «مركز جيوتشيوان»، وتمّ إطلاق القمر الصناعي «جيلين-1 قاوفن 02 أف»، على متن صاروخ حامل من طراز «كوايتشو-1 أيه»، ودخل إلى المدار المخطط له.

وفي 3 مارس الماضي، أعلنت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات، إنَّ صاروخ سمارت دراجون-3 «أس دي-3»، سيقوم، بأول رحلة له إلى الفضاء في 2022.

ويبلغ قطر الصاروخ 2.64 متر ووزن الإقلاع 140 طنا، كما انه قادر على إرسال حمولة 1.5 طن إلى المدار الشمسي على ارتفاع 500 كيلومتر.