عراقي حسانين رئيسا لمجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف بالتزكية

أعلن مصطفى إبراهيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة بني سويف، موافقة الجمعية العمومية لنادي تليفونات بني سويف على تزكية مرشحي مجلس إدارة النادي، وإعلان فوزهم لعدم ترشح أحد ضدهم.

فوز المرشحين بالتزكية

وقال «إبراهيم» في تصريحات لـ«لوطن»، إن اللائحة الاسترشادية الخاصة بنادي تليفونات بني سويف تنص على أنه في حال حصول المرشحين على التزكية بعدم ترشح أحد ضدهم، تعرض الترشيحات على الجمعية العمومية للنادي، وإذا جاءت بالموافقة يفوز المرشحون بالمقاعد، وفي حال عدم موافقة الجمعية العمومية للنادي على الأسماء المرشحة يتم تشكيل لجنة لإدارة النادي، وهو ما حدث بالفعل حيث حضر الجمعية العمومية 174 عضوا، بينهم 172 صوتا صحيحا، وصوتان باطلان، حيث وافق على الأسماء المرشحة لمجلس الإدارة 163 صوتا، بينما أبدى 9 أعضاء عدم موافقتهم.

أسماء مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف الجديد

وتضمنت قائمة الفائزين بمقاعد مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف كلا عراقي محمد عبد الرحمن حسانين بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وعصام فهمي محمد عبدالرؤوف الحميلي بمنصب نائب رئيس النادي، وياسر كمال عبدالخالق فرج الله، بمنصب أمين الصندوق، أما عضوية مجلس إدارة فوق السن ففاز بها 4 مرشحون هم أحمد سعد الدين سيد محمد الشهير بـ«أحمد سعد تمساح»، وحمدي عبد العال عبدالسلام، ورأفت عبد السلام محمد سيد، ومحمد نبيل محمد عبد الواحد.

وعلى مقاعد تحت السن والمخصص له مقعدان، فاز كل من علي رمضان أحمد محمد، ومصطفى حمدي شحاتة بدوي.

تأسيس نادي تليفونات بني سويف

ونادي تليفونات بني سويف أحد الأندية بمحافظة بني سويف، ويتبع الشركة المصرية للاتصالات، وتأسس عام 1996، وصعد للدوري الممتاز عام 2011-2012، واستمر لمدة 3 سنوات.

وشارك الفريق في بطولة كأس مصر عدة مرات وكان أكبر إنجازاته بها هو الوصول إلى دور الثمانية، ولعب له أفضل نجوم الكرة المصرية، إضافة إلى أنه قدم للكرة المصرية العديد من اللاعبين.