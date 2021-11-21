إبداء الرأي في فوز مرشحي مجلس نادي تليفونات بني سويف بالتزكية.. غدا

أعلن مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة بني سويف، عن انعقاد الجمعية العمومية لنادي تليفونات بني سويف، غدا الإثنين، لإبداء رأيهم في الأسماء المرشحة لمجلس إدارة النادي، بعد عدم ترشح أحد ضدهم.

موافقة الجمعية العمومية لتليفونات بني سويف على الترشيحات تعلن فوز المرشحين بالتزكية

وقال «إبراهيم»: «اللائحة الاسترشادية الخاصة بنادي تليفونات بني سويف تنص على أنه في حال حصول المرشحين على التزكية بعدم ترشح أحد ضدهم، تعرض الترشيحات على الجمعية العمومية للنادي وإذا جاءت بالموافقة يفوز المرشحين بالمقاعد وفي حال عدم موافقة الجمعية العمومية للنادي على الأسماء المرشحة يتم تشكيل لجنة لإدارة النادي».

أسماء مرشحي مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف

وجاءت أسماء المرشحين لمجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف كالتالي: «منصب رئيس مجلس الإدارة، عراقي محمد عبد الرحمن حسانين، مرشح وحيد، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، عصام فهمي محمد عبد الرؤوف الحميلي، مرشح وحيد، منصب أمين الصندوق، ياسر كمال عبد الخالق فرج الله، مرشح وحيد، وعلى منصب عضو مجلس إدارة فوق السن ومخصص له 4 مقاعد وترشح له 4 وهم: أحمد سعد الدين سيد محمد، حمدي عبد العال عبد السلام، رأفت عبد السلام محمد سيد، ومحمد نبيل محمد عبد الواحد».

كما تضمنت الترشيحات على مقاعد تحت السن والمخصص له مقعدان، إثنين فقط وهم: «علي رمضان أحمد محمد، ومصطفى حمدي شحاتة بدوي، ولم يترشح أحد ضدهما».

تأسيس نادي تليفونات بني سويف

ونادي تليفونات بني سويف أحد الأندية بمحافظة بني سويف، ويتبع الشركة المصرية للاتصالات، وجاء تأسيسه عام 1996، وصعد للدوري الممتاز عام 2011-2012، واستمر بالممتاز لمدة 3 سنوات، وشارك الفريق في بطولة كأس مصر عدة مرات وكان أكبر إنجازاته بها هو الوصول إلى دور الثمانية، ولعب له أفضل نجوم الكرة المصرية، بالإضافة إلى أنه قدم للكرة المصرية العديد من اللاعبين.