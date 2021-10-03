فتح باب الترشح لانتخابات نادي تليفونات بني سويف

بدأت اللجنة المشكلة بإجراء انتخابات نادي تليفونات بني سويف، في تلقي أوراق المرشحين لمجلس الإدارة، اليوم الأحد، ولمدة اسبوع، على أن تجرى الانتخابات الإثنين 22 نوفمبر المقبل، للمنافسة على مناصب رئيس مجلس الإدارة، ونائب، وأمين للصندوق، و4 أعضاء فوق السن، وإثنين تحت السن.

هزيمة مفاجئة لنادي تليفونات بني سويف في اول مباراة بالقسم الثاني

وتلقى نادي تليفونات بني سويف هزيمة قاسية ومفاجئة على ملعبه بمنتجع الأسيوطي سبورت، أمس السبت، في بداية مشوار القسم الثاني من الموسم 2021 / 2022، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الأسبوع الأول بمجموعة الصعيد، لتعبر عن ما يمر به النادي من ازمات مالية طاحنة كادت تودي بالنادي إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يتمكن من البقاء في القسم الثاني.

نادي تليفونات بني سويف صعد للدوري الممتاز عام 2011 واستمر 3 مواسم

ونادي تليفونات بني سويف أحد الأندية بمحافظة بني سويف، ويتبع الشركة المصرية للاتصالات، وجاء تأسيسه عام 1996، وصعد للدوري الممتاز عام 2011-2012، واستمر بالممتاز لمدة 3 سنوات، وشارك الفريق في بطولة كأس مصر عدة مرات وكان أكبر إنجازاته بها هو الوصول إلى دور الثمانية، ولعب له أفضل نجوم الكرة المصرية، بالإضافة إلى أنه قدم للكرة المصرية العديد من اللاعبين.

عضو مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف: راع لفريق الكرة بالنادي قريبا

وقال المهندس أحمد سعد تمساح عضو مجلس إدارة النادي المشرف على فريق الكرة بالنادي، «بدأت اليوم لجنة تلقي طلبات الترشيخ لانتخابات نادي تليفونات بني سويف، برئاسة المدير التنفيذي للنادي، لاختيار رئيس ونائب الرئيس وامين للصندوق و4 مرشيحين فوق السن وإثنين، تحت السن، حيث تستمر اللجنة في تلقي الطلبات لمدة أسبوع».

وأضاف: «بالنسبة لفريق الكرة نسعى بشكل جدي لتوفير راع أو مستثمر لرعاية فريق الكرة خلال الفترة الجارية، وذلك وفق الإجراءات القانونية والإدارية، في ظل قرار الشركة المصرية للاتصالات بوقف الدعم المالي لنادي تليفونات بني سويف منذ سنوات».