مقتل 6 بينهم أطفال وإنقاذ 12 آخرين في انقلاب عبّارة شرقي سريلانكا

أعلنت البحرية السريلانكية، أنَّ 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر انقلاب عبّارة كانوا على متنها اليوم الثلاثاء، شرقي البلاد، فيما قال مسؤول بالشرطة إنَّ هناك 4 أطفال بين القتلى جراء هذا الحادث.

عدد الضحايا الإجمالي لم يتضح

ونقلت قناة «إيه.بي.سي» الأمريكية عن المتحدث باسم البحرية إنديكا دي سيلفا قوله إنَّه جرى إنقاذ 12 شخصًا آخرين، مشيرًا إلى أنَّه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة.

العبّارة انقلبت وهي في طريقها لبلدة على الساحل الشرقي لسيريلانكا

وأضاف «دي سيلفا»، أنَّ الحادث وقع عندما كانت العبارة في طريقها إلى إحدى البلدات الواقعة على الساحل الشرقي لسريلانكا وتبعد نحو 260 كيلومترًا (160 ميلا) شمال شرق العاصمة كولومبو.