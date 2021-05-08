سريلانكا تسجل أول إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا

سجلت سريلانكا، اليوم السبت، أول حالة إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لشخص عاد مؤخرا من الهند.

وذكر قسم علم المناعة والطب الجزيئي في جامعة سري جايواردينبورا، في تقرير نقلته قناة «إنديا تي في» الهندية، أن الشخص المصاب عاد مؤخرا من الهند، ويتواجد حاليا في مركز الحجر الصحي للعائدين بالعاصمة كولومبو.

يذكر أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سريلانكا، بلغ أكثر من 121 ألف حالة.