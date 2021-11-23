ربيع ياسين: طريقة موسيماني الجديدة ليست الأنسب.. وكهربا لاعب كبير

علق ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على تشكيل الأهلي في مواجهة غزل المحلة، خلال المباراة التي فاز بها الأحمر بثلاثية مقابل هدفين، بالجولة الخامسة من الدوري المصري، التي جمعت الفريقين أمس الإثنين.

وقال نجم النادي الأهلي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «بوكس تو بوكس»: «تشكيل الأهلي أمام المحلة كان الأمثل للفريق نظرًا للمباريات الماضية»، مشددًا على أن بديل حمدي فتحي كان ياسر إبراهيم، وتغييراته كانت معتادة وهي ما حدثت خلال المباريات الماضية.

وأكمل نجم الأهلي السابق: «الأهلي يحتاج لعدد كبير من اللاعبين المتاحين لأنّه يلعب في أكثر من بطولة، وهذا ما يجب على الزمالك فعله أيضًا».

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