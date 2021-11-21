رئيس التحرير

محمود مسلم

موسيماني يعلن قائمة الأهلي أمام غزل المحلة

كتب:

أحمد خالد
03:01 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
الأهلي

الأهلي

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الأحمر أمام غزل المحلة، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة الخامسة والنصف، غدا الاثنين 22 نوفمبر 2021، على استاد الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واختتم الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا في أحد فنادق المحلة، استعدادا لمواجهة الغد.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

نقيب المهندسين خلال استقباله محمود الخطيب: سياستنا تشبه النادي الأهلي

القضاء الإداري يرفض دعوى وقف انتخابات النادي الأهلي  

شاب يزين منزله بعلم النادي وشعار «الأهلي فوق الجميع» في المنوفية

الخطيب يلغي عقوبة السوبر بعد الفوز على الزمالك.. ويصرف مكافأة إضافية

محمود الخطيب يعلن الصورة الرسمية لقائمته بانتخابات الأهلي

بسمة وهبة تطالب بإقالة موسيماني: «نفسي الخطيب يفكر في حسام حسن»