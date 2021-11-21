موسيماني يعلن قائمة الأهلي أمام غزل المحلة

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الأحمر أمام غزل المحلة، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة الخامسة والنصف، غدا الاثنين 22 نوفمبر 2021، على استاد الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واختتم الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا في أحد فنادق المحلة، استعدادا لمواجهة الغد.

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