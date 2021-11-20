7 عقوبات نارية لرابطة الأندية.. أبرزها إيقاف حمدي فتحي

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية عقوبات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 63، وتصدرها إيقاف حمدي فتحي لاعب الأهلي مباراة وحيدة للطرد أمام المقاولون العرب.

إيقاف حمدي فتحي

وأقرت لجنة المسابقات 7 عقوبات أبرزها إيقاف حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد طرده أمام المقاولون العرب في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

غرامة على الإسماعيلي

كما تم تغريم نادي الإسماعيلي بمبلغ 40 ألف جنيه، 20 ألفا للتأخير في نزول اللاعبين قبل بداية الشوط الثاني، ومثلهم بسبب السباب الجماعي من الجماهير لأحد عناصر اللعبة، خلال مباراة الزمالك.

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