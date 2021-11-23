البنك الأهلي يمول المشروعات الناشئة بقرض فائدته 5 %.. الشروط والأوراق

يواصل السوق المصرفي فى مصر جهوده لتنفيذ مبادرات القيادة السياسية، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل، وأعلن البنك المركزي المصري عن دعم تلك المشروعات بمنح قروض تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تبدأ من 10000جنيه، وتصل إلى 3 ملايين جنيه للشركات الناشئة، وبالنسبة للشركات القائمة يتم دعمها بقروض تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى 50 مليون جنيه بقيمة فائدة 5 %، فيما تبدأ قروض المشروعات المتوسطة من 50 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه .

ومن بين البنوك المنوطة بتنفيذ المبادرة في السوق المصرفي، البنك الأهلي المصري الذي يقدم مجموعة من البرامج التمويلية المتخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخدمي بهدف إقراض المشروعات الناشئة وتنقسم إلى «برنامج الخدمات البيطرية - برنامج الأهلي للفنادق والمنتجعات السياحية».

أحجام الشركات وفقا لتعريف البنك المركزي المصري:

ووفقا لتعريف البنك المركزي المصري يتم تصنيف الشركات بحسب المشروعات كما يلي:

المشروعات الصغيرة:

الشركات القائمة: الإيرادات تتراوح من 1 مليون جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري .

الشركات الجديدة:

رأس المال يتراوح من 50000 جنيه مصري إلى أقل من 3 ملايين جنيه مصري

القرض الساري: تبلغ الفائدة السارية على القرض وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري 5% بمبيعات سنوية تتراوح من 1 مليون جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري.

المشروعات المتوسطة

- الشركات القائمة: الإيرادات تتراوح من 50 مليون جنيه مصري إلى أقل من 200 مليون جنيه مصري

- الشركات الجديدة: رأس المال يتراوح من 3 مليون جنيه مصري إلى أقل من 5 مليون جنيه مصري

- القرض الساري: سعر الفائدة السارية على القرض هو سعر الكوريدور

المشروعات متناهية الصغر

الشركات القائمة: الإيرادات أقل من 1 مليون جنيه مصري

الشركات الجديدة: رأس المال أقل من 50000 جنيه مصري.

القرض الساري: سعر الفائدة الساري على القرض هو سعر الكوريدور

المستندات المطلوبة

بطاقة رقم قومي سارية.

ترخيص مزاولة أنشطة متخصصة.