السيسي يترأس اليوم قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»

يترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا» بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

مصر تتسلم الرئاسة الدورية لتجمع «الكوميسا»

ومن المقرر أنَّ تشهد قمة تجمع «الكوميسا» التي ستنعقد، صباح اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس السيسي خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.