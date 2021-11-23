قرار جمهوري ينقذ «سلوى» بعد 10 أعوام من المعاناة: «شكرا يا ريس»

10 أعوام من الألم عاشتها السيدة سلوى سلوى عبد الموجود، 46 عاما، والمقيمة بعزبة العتيقي، مركز دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، لينهي الرئيس عبد الفتاح السيسي، معاناتها مع الورم وتضخم القدم، بإصدار قرار بعلاجها على نفقة الدولة، وتجهيز إقامة لشقيقها ووالدتها داخل أحد المستشفيات لحين إتمام شفاؤها، فضلا عن تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لها دون تقصير على نفقة الدولة، وهو القرار الذي أثلج صدرها وجعلها تبكي فرحا.

سلوى تعبر عن فرحتها: "مكنتش مصدقة وشكرا ياريس"

«مكنتش مصدقة، أخويا اتصل ببرنامج تليفزيوني واستغاث بالرئيس السيسي لعلاجي من الورم وتضخم القدم اللي بعاني منه من 10 سنين، وفوجئت أنهم بيبلغوني أن الرئيس السيسي استجاب وقالولي هنيجي نخدك بعربية إسعاف مجهزة، ووقتها بكيت وسجدت شكرا لله، وبقوله ألف شكر ياريس ان حضرتك هتعالجني على نفقة الدولة»، هكذا عبرت سلوى عن فرحتها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بعلاج سلوى عبد الموجود، 46 عاما، والمقيمة بعزبة العتيقي، مركز دسوق، والتي تعاني من ورم وتضخم بالقدم، على نفقة الدولة، بينما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بسرعة نقلها، بسيارة إسعاف مجهزة تحت إشراف فريق طبي متخصص للمستشفى الجامعى.

نقل مريضة كفر الشيخ للمستشفى الجامعى

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان له، إنه بالتنسيق مع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تم توفير الغرفة الخاصة بها وكافة الإمكانيات، لاستكمال علاجها حتى شفائها التام، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، تحت إشراف فريق طبي متخصص بالجامعة، مكلفاً الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة إجراءات النقل، وتقديم كافة الدعم الطبي لها، داعياً الله أن يخفف آلامها ويهبها الشفاء العاجل.

نور الدين يطمئن على مريضة كفر الشيخ

كما أجرى محافظ كفرالشيخ، اتصالاً هاتفياً بـ "سلوى"، والتي عرفت إعلاميا بـ"مريضة كفر الشيخ" للاطمئنان عليها، موجهاً بتوفير إقامة لشقيق الحالة ووالدتها طوال فترة تلقي العلاج لحين استقرار حالتها الصحية.

وعبرت اسرتها عن فرحتها باستجابة الرئيس السيسي لعلاجها، مؤكدين أنهم عجزوا طوال سنوات طويلة عن علاجها رغم عدم تقصيرهم وجرى نقلها في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى كفر الشيخ الجامعي.

وقال شقيق المريضة: "أختي ركبت شبكة في مستشفى كفر الشيخ، والغدد الأنفوية اتفتحت، ونفسي ترجع زي الأول".