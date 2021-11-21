عاجل.. استئناف الدراسة في مدارس كفر الشيخ غدا

قرر اللواء حمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ استئناف الدراسة بجميع المدارس غدًا الاثنين بعد تحسن الأحوال الجوية بعد تعطيل الدراسة ليومي السبت والأحد.

سوء الأحوال الجوية

وكان أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لـ محافظة كفر الشيخ، أعلن أن اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، قرر تعليق الدراسة، أمس الأحد، في كافة المدارس بجميع أنواعها على مستوى المحافظة، بسبب الطقس السيئ.

تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وقال المحافظ، على هامش تفقد عملية تصريف مياه الأمطار، إن خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب، تقرر تعليق الدراسة.