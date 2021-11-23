موعد ومكان صلاة الجنازة على ابن شقيقة محمد منير

حالة من الحزن انتابت الفنان الكبير محمد منير بعد خبر وفاة ابن شقيقته، أمس، وفق ما أعلنه الدرامز أشرف سمير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكشف أشرف سمير، خروج جنازة معتصم كمال بري، ابن شقيقة الفنان محمد منير، اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر.

علاقة قوية تربط بين محمد منير وابن شقيقته

وذكرت مصادر لـ«الوطن»، أنَّ الفنان محمد منير تأثر كثيراً لخبر وفاة ابن شقيقه، حيث أنه كان تربط بينهما علاقة قوية.

وعاد محمد منير إلى مصر بداية شهر نوفمبر الجاري، بعد أنَّ أجرى جولة غنائية في مختلف الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وإسبانيا.

ويعمل «الكينج» خلال الفترة الحالية على أغنياته الجديدة، وألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

آخر ظهور لـ محمد منير

قد أحيا حفلاً غنائيا في الساحل الشمالي نهاية أغسطس الماضي، وحضر الحفل عشرات الآلاف من جمهوره، الذين توافدوا إلى مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات، ليصعد الكينج إلى المسرح ويجلس على كرسي وسط هتاف الجمهور: «الكبير كبير يا منير»، ليرد عليهم قائلاً: «أنا مش كبير.. الشعب المصري وقياداته هما اللي كبار».

أبرز أغنيات محمد منير

وشهد الحفل غناء محمد منير أبرز أغنياته، ومنها «هيلا هيلا، شيكولاتة، أحمر شفايف، باب الجمال، عايش، حارة السقايين»، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور على نحو كبير.