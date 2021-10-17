محمد منير وأكرم حسني في أغنية جديدة لأول مرة

كشف الفنان أكرم حسني، اليوم، عن تعاونه مع الفنان محمد منير، لأول مرة في أغنية جديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الأول في أغنيته الأخيرة «لو كنت»، والتي قدمها مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قبل أسابيع.

أغنية لو كنت

وقال أكرم حسني، في تصريحات تليفزيونية له، إنه من المُقرر البدء في هذه الأغنية، فور عودة محمد منير من جولته الفنية في ألمانيا، خلال الأيام القليلة المُقبلة، مُعربًا عن سعادته البالغة كونه يجلس مع نجوم كبار مثل «الكينج»، خاصةً وأن الأغنية ستكون مختلفة تمامًا، وذلك على حد وصفه.

دور أكرم حسني في فيلم العميل صفر

وتطرق أكرم حسني، إلى كواليس فيلمه العميل صفر، والذي يجمعه مع الفنانة نيللي كريم ولبلبة وبيومي فؤاد، موضحًا أنه يُجسد دور فرد أمن يتعامل على أنه جيمس بوند رغم أنه «صفر»، مؤكدًا أنه ينتظر بفارغ الصبر انتهاء الفيلم وعرضه في السينمات.

أكرم حسني يندم على اختيار اسم ابنته

وأشار إلى ندمه على تسمية ابنته «ربا» بسبب كتابة الاسم في الأوراق الرسمية «ربى»، ساخرًا بقوله إنه تحدث مع ابنته بهذا الشأن فقالت إنها تفكر في تغيير اسمها بالفعل إلى «سلمى أبو النجا».

يذكر أنّ الفنان أكرم حسني، أشاد بجهود رجال الأمن والمطافئ وكذلك العمال، في التعامل مع حريق مهرجان الجونة السينمائي، قبل افتتاح الدورة الخامسة بأقل من 24 ساعة تقريبًا، وقال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن المهندس سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أوفى بكلامه بعد تأكيده بأن قاعة المؤتمرات تعود لما كانت عليه قبل الحريق، وهو ما حدث.