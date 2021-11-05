محمد منير يعود إلى مصر لطرح ألبومه الجديد بعد جولته بأوروبا

عاد الفنان محمد منير إلى مصر، بعد فترة غياب دامت لما يقرب من شهر، قام خلالها بإجراء جولة غنائية في مختلف الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا واسبانيا، ويعمل «الكنيج» خلال الفترة الحالية على أغنياته الجديدة، وألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

محمد منير استغل زيارته لأوروبا لإجراء عدد من التحاليل الطبية للاطمئنان على صحته

وعلمت «الوطن»، أن منير كان قد استغل جولته الأوروبية ليس فقط في مقابلة جمهوره من الجاليات العربية، وإنما أيضا من أجل الاطمئنان على صحته، خاصة بعد الأزمة المرضية الصعبة التي كان قد تعرض لها.

منير قبل السفر لأوروبا، كان قد أحيا حفلاً غنائيا في الساحل الشمالي نهاية أغسطس الماضي، وحضر الحفل عشرات الآلاف من جمهوره، الذين توافدوا إلى مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات، ليصعد الكينج إلى المسرح ويجلس على كرسي وسط هتاف الجمهور: «الكبير كبير يا منير»، ليرد عليهم قائلاً: «أنا مش كبير.. الشعب المصري وقياداته هما اللي كبار».

محمد منير قدم في حفله الأخير عددا من أبرز أغنياته

وشهد الحفل غناء محمد منير أبرز أغنياته، ومنها «هيلا هيلا، شيكولاتة، أحمر شفايف، باب الجمال، عايش، حارة السقايين»، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور على نحو كبير.

وصرح الكينج، خلال لقاء تليفزيوني سابق له، أنه كان من مشجعي الزمالك، وهو الآن يحب لاعبي النادي الأهلي، قائلاً: «كنت من مشجعي نادي الزمالك، والآن أحب لاعبي النادي الأهلي، وغردت عبر حسابي على موقع التغريدات الصغيرة «تويتر»، بأن مصر جميعها يجب أن تشجيع النادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ، مع أنني من مشجعي بايرن ميونيخ».