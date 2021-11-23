الرئيس السيسي يشكر مدغشقر على جهودها في رئاسة «كوميسا»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تطورات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية، دفعت مصر إلى وضع آلية لعقد قمة «كوميسا» بمشاركة حضورية محدودة، مضيفا: «كلي أمل أن تحل علينا القمة المقبلة وقد حفظنا الله من هذه الجائحة».

السيسي: كلي أمل أن تحل علينا القمة المقبلة وقد حفظنا الله من هذه الجائحة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا: «أتقدم بخالص الشكر لرئيس جمهورية مدغشقر، على ما بذله من جهود صادقة خلال تولي بلاده رئاسة كوميسا، والإنجازات الملموسة التي تحققت بالتبعية لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي».

السيسي يترأس قمة الكوميسا

وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا» بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ومن المنتظر أنَّ تشهد قمة تجمع «الكوميسا» التي ستنعقد، صباح اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس السيسي خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.

يُشار إلى أنَّ وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قالت في تصريحات سابقة، صباح اليوم، إنَّ العاصمة الإدارية الجديدة تستضيف قمة الكوميسا الـ21 ، بمشاركة ممثلي الدول الأفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية.