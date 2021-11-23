وفاة محمد عبدالرازق رئيس القطاع الديني الأسبق بـ«الأوقاف»

توفي صباح اليوم، الشيخ محمد عبدالرازق عمر وكيل أول وزارة الأوقاف رئيس القطاع الديني الأسبق.

وانتقل الشيخ محمد عبدالرازق وكيل الأوقاف، ورئيس القطاع الديني، خلال خدمته من القطاع الديني، إلى قطاع الاتصال السياسي في الوزارة.

خدمة الدعوة الإسلامية

للراحل محمد عبدالرازق، تجربة في العمل بجميع المناصب القيادية بوزارة الأوقاف، من درجة إمام وخطيب إلى وكيل وزارة لشؤون المساجد بالديوان العام، وفي كل المناصب التي شغلها بالمحافظات، وقد حصل على أكثر من تكريم من جانب المسؤولين في المحافظة والوزارة.