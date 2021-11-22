«الأوقاف» تعتمد طباعة كتاب «صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء»

اعتمد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، طباعة كتاب «صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء»، من تقديم ومشاركة وزير الأوقاف، ويوضح الكتاب أن الفتوى أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهيل خاص وإعداد علمي شرعي ولغوي مبكر، يسهم في صنع وصقل موهبة الفقيه والمفتي، وليس مجرد هواية أو ثقافة عامة، ولا كلأ مباحًا لغير المؤهلين.

مضمون الكتاب

وأكد وزير الأوقاف، أن ما أصاب عالمنا العربي والإسلامي من جرأة غير المؤهلين على الفتوى، وإقحام غير المتخصصين أنفسهم في ميدانها، ومتاجرة المتكسبين بالدين بها، لهو خطر جد عظيم، يحتاج إلى تكاتف جهود المؤسسات الدينية والعلماء المتخصصين لضبط شؤون الفتوى، وبيان من له الحق فيها، والشروط التي ينبغي توافرها فيمن يتصدى لعملية الإفتاء.

صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء

ونبه جمعة، إلى ضرورة الخروج من الدوائر الضيقة التي وضع بعض المحسوبين على العلم أنفسهم فيها إلى عالم أرحب وأوسع وفق مقتضيات العصر من حيث إعمال العقل في فهم النص، في إطار فهم الواقع وظروفه وملابساته ومستجداته مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف ومقاصده العامة.

وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت المجموعة الثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير في خمسة عشر كتابًا يتصدرها كتاب «الجاهلية والصحوة» وكتاب «هؤلاء هم الإخوان»، وبيانها كالتالي.

1- الجاهلية والصحوة.

2- هؤلاء هم الإخوان.

3- فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية.

4- نساء على عرش مصر.

5- حماية الكنائس في الإسلام.

6- حق الوطن.

7- حوار الأديان والثقافات.

8- تنظيم النسل ومتغيرات العصر.

9- العقل والنص.

10- مقاصد الشرع وقضايا العصر.

11- فلسلفة الحرب والسلم والحكم.

12- قضايا الدين والحياة رؤية عصرية.

13- مكارم الأخلاق.

14- مهارات التواصل في السنة النبوية.

15- فن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة).