بريد الوطن .. وجِّه بضبط مساجد عين شمس الشرقية يا وزير الأوقاف

نشكو نحن سكان منطقة عين شمس الشرقية من حالة عدم الانضباط التى تعانى منها مساجد المنطقة، فعلى سبيل المثال إمام مسجد الأنوار المحمدية بشارع خالد بن الوليد لا يحضر إقامة عدد كبير جداً من الصلوات، ويترك بعض المصلين يقومون بالإمامة، ومسجد الحواويش بشارع أحمد عرابى ليس به إمام وتذاع الصلاة فى مكبرات الصوت، وخاصة صلاة الفجر، وزاوية الرضوان بشارع الخليل إبراهيم كأنها جزيرة منعزلة، وهى مأرب للمتطرفين الذين يطيلون فى الصلاة، وخاصة صلاة الجمعة، وخطبتها، رغم أن هناك عدداً كبيراً من المصلين من المرضى وذوى الحاجات، لذلك نناشد وزير الأوقاف، أن يوجِّه بمتابعة تلك المساجد، ولا يتركها لذوى الميول والانفلات.

عن الأهالى: أحمد النمر

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