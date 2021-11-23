«التنظيم والإدارة» يدرس إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى وترقية 3500 موظف

استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريراً عن بعض جهود الجهاز خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث انتهى من تقييم 8 آلاف و357 متقدماً للتقييم في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

انتهاء الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى

وتضمن التقرير، انتهاء الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بالتسوية لـ926 موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما انتهى من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لـ 244 موظفاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فضلاً عن دراسة ترقية 2617 موظفاً بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما انتهى الجهاز من دراسة نقل 854 موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفيما يتعلق بالوظائف القيادية.

دراسة الإعلان عن وظائف قيادية لـ27 وحدة بالجهاز الإداري للدولة

وكذلك انتهى الجهاز الإداري للدولة من دراسة الإعلان عن وظائف قيادية لـ27 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما انتهى أيضا من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد 896 مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، ودراسة تنفيذ 5 آلاف و121 حُكماً قضائياً متنوعاً ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وفيما يتعلق بالتعديلات التنظيمية، انتهى جهاز التنظيم والإدارة من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية لـ15 وحدة بالجهاز الإداري للدولة، فيما انتهى الجهاز أيضاً من دراسة مُعدّلات أداء بعض الجهات الإدارية وذلك من خلال دراسة العجز والفائض بالنسبة للوظائف لـ15 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

تنفيذ 6 برامج تدريبية استفاد منها 76 متدربا بالحكومة

أما بشأن التدريب، فقد انتهى الجهاز من تنفيذ 6 برامج تدريبية استفاد منها 76 مُتدرباً بالوحدات الإدارية المُختلفة، وانتهى من دراسة 4 آلاف و755 شكوى وردت إليه عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.

جدير بالذكر، أنَّ الجهاز ينشر شهريًا تقريرًا ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظاً على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.